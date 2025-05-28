Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

«Уважаемые товарищи, дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником — Днем пограничника — личный состав, гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России. Особые слова признательности и самые теплые пожелания — ветеранам, всем, кто посвятил свою жизнь защите рубежей Родины», — сказал глава государства в видеообращении по случаю праздника.
Путин пожелал пограничникам успеха, счастья и здоровья. «Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу», — обратился к ним президент.
Он напомнил, что легендарные традиции погранслужбы складывались со времен Древней Руси многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится страна.
«Мы всегда будем помнить тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный, массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления в поистине отечественной войне, предвестником Великой Победы», — указал Путин.
День пограничника — профессиональный праздник личного состава и ветеранов Погранслужбы ФСБ России — отмечается ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома РСФСР была создана пограничная охрана. Официальным праздничным этот день стал лишь в 1958 году, когда был издан указ Совета министров СССР. В новейшей истории России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.