Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

День пограничника — профессиональный праздник личного состава и ветеранов Погранслужбы ФСБ России — отмечается ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома РСФСР была создана пограничная охрана. Официальным праздничным этот день стал лишь в 1958 году, когда был издан указ Совета министров СССР. В новейшей истории России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.