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«Личные отношения»: В США объяснили слова Трампа об «игре с огнём»

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News прокомментировал недавнее заявление президента США о том, что Россия «играет с огнём» в контексте урегулирования конфликта. По словам Келлога, под «огнём» Трамп подразумевал возможное охлаждение его личных отношений с Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил представитель американского лидера.

Келлог отметил, что Трамп обладает уникальной способностью выстраивать доверительные отношения с мировыми лидерами, что неоднократно помогало в разрешении сложных международных ситуаций. Он пояснил, что когда Трамп говорит об «игре с огнём», то имеет в виду хрупкость этих личных связей.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social выразил мнение, что действия России в украинском вопросе могут привести к опасным последствиям. В ответ заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что настоящей угрозой является третья мировая война.