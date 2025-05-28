«Личные отношения»: В США объяснили слова Трампа об «игре с огнём»

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил представитель американского лидера.
Келлог отметил, что Трамп обладает уникальной способностью выстраивать доверительные отношения с мировыми лидерами, что неоднократно помогало в разрешении сложных международных ситуаций. Он пояснил, что когда Трамп говорит об «игре с огнём», то имеет в виду хрупкость этих личных связей.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social выразил мнение, что действия России в украинском вопросе могут привести к опасным последствиям. В ответ заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что настоящей угрозой является третья мировая война.