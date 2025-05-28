Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ с их профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что славные традиции погранслужбы закладывались и укреплялись на протяжении тысячелетней истории страны, и этим занимались поколения мужественных, доблестных воинов, которыми гордится Россия.
«В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач и сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно», — отметил президент.
Путин выразил уверенность, что российские пограничники будут и впредь давать отпор любой угрозе, пресекать любые попытки нарушения госграницы России, а также вылазки диверсантов и террористов.
Ранее Владимир Путин поздравил «Краснодар» с чемпионством в РПЛ. Президент России назвал эту победу заслуженной.
Также накануне президент России поздравил африканских лидеров с Днем Африки. Владимир Путин отдельно отметил, что РФ неизменно и последовательно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами.