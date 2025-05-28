В Госдепе призвали стороны конфликта в Украине избегать дальнейшей эскалации

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны украинского конфликта должны избегать дальнейшей эскалации и провести переговоры по мирному урегулированию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Мы призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации. Мы по-прежнему поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долговременному миру, любой механизм», — сказала дипломат. -0-