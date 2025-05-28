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Делегация Киева пожаловалась на холодный приём со стороны США на ассамблее НАТО

На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в американском Дейтоне украинская делегация столкнулась с холодным приёмом со стороны представителей Соединённых Штатов. Об этом в соцсетях сообщил Егор Чернев, председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и руководитель делегации Киева.

Источник: Life.ru

По словам Чернева, встреча с американской стороной прошла не так тепло, как ожидалось, что контрастировало с поддержкой, которую Украина получила от европейских стран.

«Европейцы абсолютно за нас», — отметил он, добавив, что благодаря этой поддержке была принята «очень сильная итоговая декларация» в защиту Украины.

Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран увеличить военную помощь Украине и усилить санкции против России, включая меры против её теневого флота и ключевых секторов экономики. Чернев подчеркнул, что заседание вызвало у него неоднозначные ощущения.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о влиянии гипотетических санкций США. Дональд Трамп допускает возможность введения более жёстких санкций против России в случае, если не будет достигнут прогресс на мирных переговорах по Украине.