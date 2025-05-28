Делегация Киева пожаловалась на холодный приём со стороны США на ассамблее НАТО

По словам Чернева, встреча с американской стороной прошла не так тепло, как ожидалось, что контрастировало с поддержкой, которую Украина получила от европейских стран.
«Европейцы абсолютно за нас», — отметил он, добавив, что благодаря этой поддержке была принята «очень сильная итоговая декларация» в защиту Украины.
Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран увеличить военную помощь Украине и усилить санкции против России, включая меры против её теневого флота и ключевых секторов экономики. Чернев подчеркнул, что заседание вызвало у него неоднозначные ощущения.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о влиянии гипотетических санкций США. Дональд Трамп допускает возможность введения более жёстких санкций против России в случае, если не будет достигнут прогресс на мирных переговорах по Украине.