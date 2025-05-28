Израиль получил с начала войны в Газе более 90 тонн военных грузов из США

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль получил за время проведения военной операции в секторе Газа свыше 90 тонн грузов военного назначения из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минобороны.
Согласно ее заявлению, утром 27 мая в Израиль прибыл уже 800-й самолет с американским военным снаряжением. Отсчет ведется с октября 2023 года, когда в ответ на атаку участников движения ХАМАС израильская сторона развернула в анклаве полномасштабную военную операцию, которая продолжается по сей день.
Помимо поставок по воздуху, Израиль за это время принял и около 140 судов с военными грузами из США. От американских союзников еврейское государство получило боеприпасы, бронетехнику, защитное снаряжение и медикаменты.
В Минобороны эти поставки назвали «жизненно важными для поддержания непрерывности операций» израильской армии, выполнения поставленных перед ней задач и укрепления боеготовности. -0-