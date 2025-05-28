Израиль получил с начала войны в Газе более 90 тонн военных грузов из США

Согласно ее заявлению, утром 27 мая в Израиль прибыл уже 800-й самолет с американским военным снаряжением. Отсчет ведется с октября 2023 года, когда в ответ на атаку участников движения ХАМАС израильская сторона развернула в анклаве полномасштабную военную операцию, которая продолжается по сей день.