Глава Организации объединенных наций Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность ударами украинских беспилотников по мирным гражданам России. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь осуждает крупномасштабные воздушные атаки Российской Федерации, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения по всей Украине в минувшие выходные, генеральный секретарь также обеспокоен о сообщаемых последствиях ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации», — отметил он.
При этом в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российские войска не бьют по мирному населению Украины. Удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам и относящимся к ОПК предприятиям.
В госдепе США, в отличие от ООН, выразили обеспокоенность лишь ответными ударами России на террористические атаки ВСУ. При этом полностью проигнорированы регулярные воздушные налеты киевского режима на мирное население России.