В российском военном ведомстве сообщали, что только з прошедшую неделю системы ПВО перехватили и уничтожили около 1500 вражеских БПЛА вне зоны спецоперации. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника за этот же период погибло около 10 мирных россиян, около 120 получили ранения.