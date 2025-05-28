В России назвали угрозы Зеленского доказательством отказа от переговоров

Политик предупредил, что подобные действия являются опасной «игрой с огнем», и призвал Вашингтон объективно оценивать ситуацию. Он подчеркнул, что Россия вправе защищать своих граждан и наносить удары по военным объектам на подконтрольной Украине территории.