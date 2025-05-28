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В России назвали угрозы Зеленского доказательством отказа от переговоров

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что украинское руководство не стремится к быстрому и мирному урегулированию конфликта.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что украинское руководство не стремится к быстрому и мирному урегулированию конфликта. Такое мнение политик высказал в своем Telegram-канале, комментируя последние заявления президента Украины.

Слуцкий назвал угрозы Владимира Зеленского о массированных атаках дронами и ракетами подтверждением нежелания Киева вести переговоры. По мнению парламентария, такая позиция поддерживается частью европейских политиков, которых он назвал «партией войны».

«Зеленский пригрозил России новыми терактами, пообещав огневой шквал дронов, ракет и “баллистики”. Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса», — написал депутат.

Политик предупредил, что подобные действия являются опасной «игрой с огнем», и призвал Вашингтон объективно оценивать ситуацию. Он подчеркнул, что Россия вправе защищать своих граждан и наносить удары по военным объектам на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили «нервную систему» ВСУ под Часовым Яром.