Путин обратился к пограничникам

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с Днем пограничника.
«Дорогие друзья, уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника. Особые слова благодарности и теплые пожелания адресую ветеранам, всем тем, кто посвятил свою жизнь охране границ нашей Родины», — отметил президент в видеообращении по случаю праздника.
Путин пожелал пограничникам здоровья, счастья и успехов. «Спасибо за вашу честную и преданную службу нашей стране и народу», — добавил он.
Он также подчеркнул, что славные традиции пограничной службы формировались на протяжении веков, начиная с Древней Руси, благодаря многим поколениям смелых и доблестных воинов, которыми гордится страна.
«Мы всегда будем помнить тех, кто первым встретил врага, как бойцы погранзастав в июне 1941 года. Их подвиг стал символом народного сопротивления в Великой Отечественной войне и предвестником Великой Победы», — сказал Путин.
День пограничника — это профессиональный праздник сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России, который отмечается ежегодно 28 мая. Именно в этот день в 1918 году был создан декретом Совета народных комиссаров РСФСР пограничный контроль. Официальным праздником он стал в 1958 году после указа Совета министров СССР. В современной России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.
Ранее сообщалось, что француз приплыл на сапе в Россию, чтобы найти родственников, а его задержали российские пограничники.