Путин обратился к пограничникам

День пограничника — это профессиональный праздник сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России, который отмечается ежегодно 28 мая. Именно в этот день в 1918 году был создан декретом Совета народных комиссаров РСФСР пограничный контроль. Официальным праздником он стал в 1958 году после указа Совета министров СССР. В современной России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.