Госдеп призвал не считать разочарованием последние заявления Трампа о России

Трамп в последние дни выступил с рядом резких заявлений в адрес российского президента. В частности, он обвинил Путина в «игре с огнем» и заявил, что российский лидер «сошел с ума». Эти высказывания прозвучали на фоне крупнейшей за последнее время атаки России на Украину, в ходе которой было использовано более 350 беспилотников и не менее девяти крылатых ракет.