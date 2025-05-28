Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей

«Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали», — заявил Оверчук, отвечая на вопрос, почему для соседей по ЕАЭС цены ниже, чем для других стран.
По его оценке, если ЕАЭС будет состоять из связанных между собой многочисленными нитями успешных стран, то тем самым он обеспечит себе мирное развитие.
«Доступность ресурсов и общий рынок — это основа совместного благополучия нас и наших соседей. Такая взаимная зависимость накладывает особую ответственность на Россию как на самую крупную экономику в нашей интеграции. Необходимо просчитывать последствия принимаемых решений для стран, передавших часть своего суверенитета на уровень ЕАЭС», — отметил Оверчук.
Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске