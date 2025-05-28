Оверчук объяснил, в чем выгода низких цен на газ для соседей

«Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали», — заявил Оверчук, отвечая на вопрос, почему для соседей по ЕАЭС цены ниже, чем для других стран.