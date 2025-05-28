Трамп предостерег Израиль от мер, которые прервали бы переговоры с Ираном

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он должен воздерживаться от любых действий, которые могут помешать переговорному процессу по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
По их данным, предостережение со стороны американского лидера прозвучало в ходе телефонного разговора, который он провел с главой израильского правительства на прошлой неделе. Трамп сказал ему, что «не хочет, чтобы что-либо препятствовало» урегулированию ядерного вопроса с исламской республикой, так как сначала намерен попробовать решить его дипломатическим путем. При этом президент США рассматривает и «другие варианты», проинформировал источник.
Согласно сведениям Axios, опасения Белого дома связаны с вероятным намерением Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам. По данным портала, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм также пообщалась с Нетаньяху, уведомила его о позиции Трампа и попросила «дать неделю» на принятие решения о переговорах. -0-