Трамп предостерег Израиль от мер, которые прервали бы переговоры с Ираном

По их данным, предостережение со стороны американского лидера прозвучало в ходе телефонного разговора, который он провел с главой израильского правительства на прошлой неделе. Трамп сказал ему, что «не хочет, чтобы что-либо препятствовало» урегулированию ядерного вопроса с исламской республикой, так как сначала намерен попробовать решить его дипломатическим путем. При этом президент США рассматривает и «другие варианты», проинформировал источник.