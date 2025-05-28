Накануне Мерц открыто заявил, что ФРГ отменила всякие ограничения по дальнобойности своего оружия, которое страна поставляет укронацистам. И добавил, что такое же решение приняли Британия, Франция и США. После этого заявления в России отметили, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, а лишь ведут к его эскалации.