В американском госдепартаменте отказались подтверждать или опровергать решение администрации президента Дональда Трампа по снятию всех ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого киевскому режиму. От ответа уклонилась официальный представитель ведомства Тэмми Брюс в ходе брифинга.
«Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это», — так он ответила на вопрос журналиста, который пытался узнать позицию США после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца.
Накануне Мерц открыто заявил, что ФРГ отменила всякие ограничения по дальнобойности своего оружия, которое страна поставляет укронацистам. И добавил, что такое же решение приняли Британия, Франция и США. После этого заявления в России отметили, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, а лишь ведут к его эскалации.
Во Франции же политик Флориан Филиппо отметил, что такие решения призваны предотвратить наступление мира. А военный эксперт Борис Рожин назвал их политической угрозой для России.