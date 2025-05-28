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ПВО России за 3 часа перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА над 6 регионами России

С 21:00 по московскому времени 27 мая до 00:00 28 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.

С 21:00 по московскому времени 27 мая до 00:00 28 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В указанный период дежурные силы ПВО ликвидировали и перехватили 112 БПЛА, из которых 59 были сбиты над Брянской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Тульской, 10 — над Курской, восемь — над Орловской и три — над Калужской областями», — говорится в официальном заявлении.

Также силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву БПЛА.