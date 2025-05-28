ПВО России за 3 часа перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА над 6 регионами России

«В указанный период дежурные силы ПВО ликвидировали и перехватили 112 БПЛА, из которых 59 были сбиты над Брянской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Тульской, 10 — над Курской, восемь — над Орловской и три — над Калужской областями», — говорится в официальном заявлении.