В Госдепе заверили, что слова Трампа об «игре с огнём» в адрес России — это не разочарование

«Это не разочарование, а чёткий месседж. Россия должна воспринимать это всерьёз, как и американцы», — заявила она на брифинге.
Брюс отметила, что такие заявления Трампа подчёркивают его активную роль в миротворческих усилиях на международной арене. В ответ на вопрос о возможности пересмотра политики США в отношении России Брюс отметила, что у хозяина Белого дома есть «множество инструментов» для влияния на ситуацию, включая возможность введения новых санкций.
В своем посте в соцсети Трамп раскритиковал Москву, заявив, что она «играет с огнём» и что без его вмешательства ситуация могла бы сложиться для России гораздо хуже. На эти слова отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который напомнил о реальной угрозе — третьей мировой войне, и выразил надежду, что Трамп осознает всю серьёзность ситуации.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал резкие высказывания американского лидера с эмоциональной перегрузкой участников переговорного процесса. Он добавил, что Россия продолжает принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.