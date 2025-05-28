В Госдепе заверили, что слова Трампа об «игре с огнём» в адрес России — это не разочарование

В своем посте в соцсети Трамп раскритиковал Москву, заявив, что она «играет с огнём» и что без его вмешательства ситуация могла бы сложиться для России гораздо хуже. На эти слова отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который напомнил о реальной угрозе — третьей мировой войне, и выразил надежду, что Трамп осознает всю серьёзность ситуации.