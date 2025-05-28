Венгрия заявила, что ее хотят лишить права голоса в ЕС из-за Украины

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слушания в Совете ЕС по вопросу лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе подтвердили политический характер этого процесса, поскольку ряд стран признали, что все дело заключается в позиции Будапешта в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Бока.
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Он отметил, что «на сегодняшних слушаниях, начатых в соответствии со статьей 7 Договора о Евросоюзе, все прояснилось». «Несколько государств заявили, что реальная проблема заключается в позиции Венгрии относительно поддержки Украины и ее членства в Европейском союзе», — написал Бока на своей странице в Facebook.
«Причина этого политического давления и истерии заключается в том, что Венгрия занимает сильную, непоколебимую позицию в отношении Украины, основанную на собственных национальных интересах», — отметил министр. Он заверил, что эта позиция не изменится.
По словам министра, Венгрия осознаёт, что против нее будет продолжена процедура возможного лишения права голоса, предусмотренная статьей 7 Договора о ЕС. «Этого следует ожидать», — написал Бока. -0-