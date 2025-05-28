Венгрия заявила, что ее хотят лишить права голоса в ЕС из-за Украины

Он отметил, что «на сегодняшних слушаниях, начатых в соответствии со статьей 7 Договора о Евросоюзе, все прояснилось». «Несколько государств заявили, что реальная проблема заключается в позиции Венгрии относительно поддержки Украины и ее членства в Европейском союзе», — написал Бока на своей странице в Facebook.