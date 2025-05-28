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ПВО снова отразила атаку четырех летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех БПЛА, летевших на Москву.

Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Всего с начала текущих суток, по данным Собянин, отражены атаки восемь дронов, летевших к столице.

Аэропорт Домодедово временно закрыт уже час. Также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский.