ПВО снова отразила атаку четырех летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Всего с начала текущих суток, по данным Собянин, отражены атаки восемь дронов, летевших к столице.
Аэропорт Домодедово временно закрыт уже час. Также для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский.