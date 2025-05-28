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На Западе обвинили Мерца в непонимании ситуации на Украине

Экономист Джордж Самуэли раскритиковал позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по украинскому конфликту.

Экономист Джордж Самуэли раскритиковал позицию канцлера Германии Фридриха Мерца по украинскому конфликту. В своем посте в соцсети X эксперт заявил, что немецкий политик либо не понимает реальной ситуации, либо сознательно искажает факты.

Самуэли напомнил, что именно Украина отказалась от переговорного процесса, а страны НАТО, по его мнению, используют идею временного перемирия лишь для перевооружения. Экономист также указал на противоречие между заявлениями Мерца о стремлении к миру и решением снять ограничения на дальность поставленного Киеву оружия.

«Мерц либо полный идиот, либо бесстыжий лжец. Он должен минимально осознавать, что именно Украина отказалась от каких-либо переговоров», — сообщил экономист.

Ранее в России назвали угрозы Зеленского доказательством отказа от переговоров.