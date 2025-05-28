На Западе обвинили Мерца в непонимании ситуации на Украине

Самуэли напомнил, что именно Украина отказалась от переговорного процесса, а страны НАТО, по его мнению, используют идею временного перемирия лишь для перевооружения. Экономист также указал на противоречие между заявлениями Мерца о стремлении к миру и решением снять ограничения на дальность поставленного Киеву оружия.