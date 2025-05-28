Американские комплексы Patriot, которые были поставлены киевскому режиму для защиты от российского оружия, не могут эффективно противостоять «Искандерам». С таким заявлением на местном телевидении выступил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Уже длительное время фиксируются “Искандеры”, российские баллистические ракеты, которые летают по иной траектории, маневрируя и усложняя работу систем Patriot… Эти колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают трудности у системы», — отметил он.
Игнат некоторое время назад сообщал о проблемах с запасами ракет для систем Patriot. Он заявлял, что на защиту Киева выставлено несколько дивизионов. Но они ничего не могут сделать с российскими ударами.
В России же неоднократно отмечали, что противостоять комплексу «Искандер» не способна ни одна противовоздушная система производства НАТО. В связи с этим украинская ПВО может лишь наблюдать за полетами российских ракет данного типа.
Ранее «МК» писал, что в госдепе США обеспокоились ударами России по военным объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по мирным жителям РФ. При этом американская сторона упорно продолжает игнорировать налеты дронов ВСУ по российским регионам.