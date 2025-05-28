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На Украине признали бесполезность Patriot против «Искандеров»

Американские комплексы Patriot, которые были поставлены киевскому режиму для защиты от российского оружия, не могут эффективно противостоять «Искандерам».

Американские комплексы Patriot, которые были поставлены киевскому режиму для защиты от российского оружия, не могут эффективно противостоять «Искандерам». С таким заявлением на местном телевидении выступил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Уже длительное время фиксируются “Искандеры”, российские баллистические ракеты, которые летают по иной траектории, маневрируя и усложняя работу систем Patriot… Эти колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают трудности у системы», — отметил он.

Игнат некоторое время назад сообщал о проблемах с запасами ракет для систем Patriot. Он заявлял, что на защиту Киева выставлено несколько дивизионов. Но они ничего не могут сделать с российскими ударами.

В России же неоднократно отмечали, что противостоять комплексу «Искандер» не способна ни одна противовоздушная система производства НАТО. В связи с этим украинская ПВО может лишь наблюдать за полетами российских ракет данного типа.

Ранее «МК» писал, что в госдепе США обеспокоились ударами России по военным объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по мирным жителям РФ. При этом американская сторона упорно продолжает игнорировать налеты дронов ВСУ по российским регионам.