Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России

Заявление прозвучало на фоне обострения обстановки в приграничных регионах РФ. По данным Министерства обороны России, с 20 по 27 мая средствами ПВО было перехвачено 2 331 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве также отметили увеличение интенсивности атак, включая удары реактивными снарядами по различным объектам на российской территории.