Европейский союз планомерно ведет подготовку к военному конфликту с Россией, однако при этом не предпринимает никаких шагов для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передают «Известия».
«Если посмотреть в целом на политику и процесс военного строительства Евросоюза, очевидно — это подготовка к военному столкновению. Позиции, с которыми он выступает по украинскому урегулированию и в целом вокруг Украины, не содержат ни одного элемента, который приближал бы политическое урегулирование», — отметил дипломат.
Он также считает, что ЕС поставил перед собой главную цель — нанести стратегическое поражение РФ. И для этого использует «экономическое удушение», принимая все новые пакеты санкций. При этом ущерб от рестрикций наносится больше самом Евросоюзу, нежели России, подчеркнул Грушко.
Неделю назад ЕС принял 17-й пакет, который был направлен на так называемый теневой флот РФ, который занимается перевозкой российских энергоресурсов. Уже объявлено о разработке 18-го пакета. В нем обещано еще больше усилить давление на нефть и нефтепродукты из РФ.
Ранее «МК» писал, что история не учит германские власти, раз они заявляют о первостепенном желании создать самую сильную армию в Европе. Так отреагировал глава российского МИД Сергей Лавров на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца.