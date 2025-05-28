В МИД РФ заявили о готовящейся войне ЕС с Россией

«Если посмотреть в целом на политику и процесс военного строительства Евросоюза, очевидно — это подготовка к военному столкновению. Позиции, с которыми он выступает по украинскому урегулированию и в целом вокруг Украины, не содержат ни одного элемента, который приближал бы политическое урегулирование», — отметил дипломат.