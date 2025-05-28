Песков рассказал о неизбежном наказании за любую попытку атаковать Россию: «Будете получать»

«Ну смотрите, наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать. И идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент [США Дональд] Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность», — передал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.