Песков рассказал о неизбежном наказании за любую попытку атаковать Россию: «Будете получать»

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков передал заявление Владимира Путина, в котором глава государства предупредил о неизбежности ответных мер в отношении организаторов атак беспилотных летательных аппаратов на территорию России.
Так, по словам Путина, кто решил «хулиганить в России» с атаками БПЛА, будут за это «получать».
«Ну смотрите, наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать. И идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент [США Дональд] Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность», — передал Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно предпринимают попытки атак на российскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Так, по информации Минобороны, с 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая российскими средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 112 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки были успешно отражены над территориями Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областями.
Кроме этого, в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая силами противовоздушной обороны было обнаружено и нейтрализовано 99 беспилотных летательных аппаратов украинского производства самолетного типа.
Также известно о том, что в период с вечера 20 мая по утро 27 мая силами ПВО уничтожено свыше 2 300 беспилотных летательных аппаратов, при этом более 1 400 из них были уничтожены за пределами зоны проведения специальной военной операции.
В связи с частыми попытками ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников отмечаются периодические приостановки работы аэропортов. 27 мая ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропортах следующих городов: Иваново, Ярославль, Нижний Новгород, Калуга, Тамбов и Саратов.
Помимо этого, в ночь на 28 мая аэропорты Внуково и Жуковский временно не принимали и не отправляли авиарейсы.