Представитель Госдепа Брюс: США озабочены ответными ударами России по Украине

— Особую обеспокоенность президента США Дональда Трампа и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители. Мы призываем к сдержанности и просим все стороны избегать дальнейшей эскалации, — заявила она на брифинге, передает РИА Новости.