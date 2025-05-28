Представитель Госдепа Брюс: США озабочены ответными ударами России по Украине

Соединенные Штаты Америки обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине. Об этом во вторник, 27 мая, высказалась официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
— Особую обеспокоенность президента США Дональда Трампа и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители. Мы призываем к сдержанности и просим все стороны избегать дальнейшей эскалации, — заявила она на брифинге, передает РИА Новости.
Вооруженные силы России атакуют только военные объекты украинской армии в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
При этом в оборонном ведомстве отметили, что в результате атак со стороны ВСУ пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
Также в Минобороны сообщили, что Украина при поддержке отдельных европейских стран предприняла несколько провокационных шагов для срыва переговоров. Так, средства ПВО начиная с 20 мая сбили 2331 украинский беспилотник, в том числе 1465 вне зоны спецоперации.