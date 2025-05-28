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Представитель Госдепа Брюс: США озабочены ответными ударами России по Украине

Соединенные Штаты Америки обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине. Об этом во вторник, 27 мая, высказалась официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине. Об этом во вторник, 27 мая, высказалась официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

— Особую обеспокоенность президента США Дональда Трампа и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители. Мы призываем к сдержанности и просим все стороны избегать дальнейшей эскалации, — заявила она на брифинге, передает РИА Новости.

Вооруженные силы России атакуют только военные объекты украинской армии в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Об этом 27 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что в результате атак со стороны ВСУ пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Также в Минобороны сообщили, что Украина при поддержке отдельных европейских стран предприняла несколько провокационных шагов для срыва переговоров. Так, средства ПВО начиная с 20 мая сбили 2331 украинский беспилотник, в том числе 1465 вне зоны спецоперации.