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Никто не пострадал после отражения атаки 59 беспилотников в Брянской области

В Брянской области была успешно отражена масштабная атака беспилотников, в результате которой никто не пострадал.

В Брянской области была успешно отражена масштабная атака беспилотников, в результате которой никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Ранее Министерство обороны России сообщило о уничтожении 59 БПЛА над территорией региона.

«Украинские террористы вновь нанесли массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по нашему региону. В ходе отражения воздушного удара повреждены окна в многоквартирном доме Фокинского района города Брянска, а также шесть автомобилей. Пострадавших нет», — отметил он.

Тем временем продолжается массированная атака на Москву.