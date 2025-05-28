Никто не пострадал после отражения атаки 59 беспилотников в Брянской области

В Брянской области была успешно отражена масштабная атака беспилотников, в результате которой никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Ранее Министерство обороны России сообщило о уничтожении 59 БПЛА над территорией региона.
«Украинские террористы вновь нанесли массированную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по нашему региону. В ходе отражения воздушного удара повреждены окна в многоквартирном доме Фокинского района города Брянска, а также шесть автомобилей. Пострадавших нет», — отметил он.
Тем временем продолжается массированная атака на Москву.