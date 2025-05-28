Трамп озвучил условия подключения Канады к системе «Золотой купол»

«Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей чудесной системы “Золотой купол”, что это обойдется ей в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией. Однако стоимость составит ноль долларов, если они станут заветным 51-м штатом», — написал президент США.