Трамп озвучил условия подключения Канады к системе «Золотой купол»

Президент США Дональд Трамп предложил Канаде бесплатное подключение к американской системе противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) при условии вхождения в состав Соединённых Штатов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что в случае сохранения независимости Канаде придётся заплатить за участие в программе 61 миллиард долларов. Однако если страна согласится стать «51-м штатом», расходы для неё будут нулевыми. По словам американского лидера, канадские власти уже изучают это предложение.
«Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей чудесной системы “Золотой купол”, что это обойдется ей в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией. Однако стоимость составит ноль долларов, если они станут заветным 51-м штатом», — написал президент США.
Напомним, что администрация Дональда Трампа продолжает разработку амбициозной системы противоракетной обороны «Золотой купол», предназначенной для защиты США от ракетных угроз наземного и космического базирования. Согласно предварительным оценкам, стоимость программы может достичь 540 миллиардов долларов за 20 лет. Новая система ПРО призвана создать комплексный щит против потенциальных ракетных атак, включая гиперзвуковое оружие и другие современные угрозы.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен сделать США криптовалютной сверхдержавой.