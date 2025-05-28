Во вторник, 27 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает профильные международные структуры, мировую общественность, представителей мировых религий обратить самое пристальное внимание на ситуацию со свободой вероисповедания на Украине. Захарова отметила, что киевский режим преследует цель уничтожить истинные ценности, проверенные тысячелетиями, и установить собственные.
«Своевременный призыв. Но я сомневаюсь, что его услышат те на Западе, кто называет себя поборниками религиозной свободы. Западные органы государственной власти, а также неправительственные организации, хранят молчание весьма циничным образом. Ничего удивительного. Обычная практика», — написал Ульянов в ответ на соответствующую публикацию российского МИД.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом «физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины». С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.