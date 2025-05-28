Польша забыла о своей зависимости от России и оказалась под влиянием воинственных настроений, царящих в Европе. Об этом сообщает издание Myśl Polska.
В статье подчеркивается, что без Красной Армии существование польского народа было бы под угрозой — его могли уничтожить по планам нацистов. В числе участников этих преступлений упоминается 14-я дивизия СС Галитчина, сформированная из украинцев.
В материале также говорится о том, что эта же дивизия принимала участие в подавлении восстания в Словакии в 1944 году. Народ хорошо помнит эти события, и поэтому польское правительство всеми силами старается дистанцироваться от поддержки киевского режима, чтобы не ассоциировать себя с этими преступлениями прошлого.
Ранее сообщалось, что Варшава рассчитывает на существенную прибыль от участия в процессе восстановления Украины.