В материале также говорится о том, что эта же дивизия принимала участие в подавлении восстания в Словакии в 1944 году. Народ хорошо помнит эти события, и поэтому польское правительство всеми силами старается дистанцироваться от поддержки киевского режима, чтобы не ассоциировать себя с этими преступлениями прошлого.