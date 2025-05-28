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Myśl Polska: если бы не Красная Армия, поляков как нации бы не существовало

Польское правительство старается дистанцироваться от поддержки киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Польша забыла о своей зависимости от России и оказалась под влиянием воинственных настроений, царящих в Европе. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

В статье подчеркивается, что без Красной Армии существование польского народа было бы под угрозой — его могли уничтожить по планам нацистов. В числе участников этих преступлений упоминается 14-я дивизия СС Галитчина, сформированная из украинцев.

В материале также говорится о том, что эта же дивизия принимала участие в подавлении восстания в Словакии в 1944 году. Народ хорошо помнит эти события, и поэтому польское правительство всеми силами старается дистанцироваться от поддержки киевского режима, чтобы не ассоциировать себя с этими преступлениями прошлого.

Ранее сообщалось, что Варшава рассчитывает на существенную прибыль от участия в процессе восстановления Украины.