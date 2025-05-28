Польское издание Myśl Polska в своей статье подняло вопрос исторической памяти и современных политических тенденций в стране. Авторы материала напомнили о роли Красной Армии в сохранении польской государственности во время Второй мировой войны, подчеркнув, что без ее участия Польша могла бы разделить судьбу, уготованную нацистами.