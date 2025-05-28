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В Польше напомнили о роли СССР в спасении страны от нацистов

Польское издание Myśl Polska в своей статье подняло вопрос исторической памяти и современных политических тенденций в стране.

Польское издание Myśl Polska в своей статье подняло вопрос исторической памяти и современных политических тенденций в стране. Авторы материала напомнили о роли Красной Армии в сохранении польской государственности во время Второй мировой войны, подчеркнув, что без ее участия Польша могла бы разделить судьбу, уготованную нацистами.

Особое внимание уделено 14-й дивизии СС «Галичина», состоявшей из украинских добровольцев и участвовавшей в карательных операциях, включая подавление Словацкого восстания 1944 года. По мнению издания, историческая память об этих событиях объясняет осторожность некоторых стран в поддержке Киева.

Myśl Polska также критически оценило предвыборные программы польских политиков, отметив их тенденцию замалчивать факты освобождения Польши советскими войсками. В статье утверждается, что такая позиция соответствует интересам ЕС и НАТО, которые, по мнению авторов, трансформируются в «коалицию, подталкивающую к войне с Россией».

«Оба кандидата на президентских выборах Польши имеют значительные заслуги в создании новой современной идеологии, опуская исторические факты освобождения Польши», — написало издание.

Ранее в МИД РФ заявили о готовящейся войне ЕС с Россией.