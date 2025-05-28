Автор материала утверждает, что для Трампа «любое время — подходящее для заключения сделок», однако сейчас особенно актуально сотрудничество с лидерами КНР и России.
«Недавние действия и заявления президента Трампа наводят на мысль о том, что он, возможно, хотел бы иметь соглашение, в котором Соединенные Штаты, Китай и Россия доминируют каждый в своей сфере влияния», — говорится в статье.
Кроме того, эксперты в области международных отношений, опрошенные автором, предположили, что поведение и публичные заявления американского лидера могут говорить о его стремлении к формированию новой мировой системы.
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе, заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах.