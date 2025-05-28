Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров высказался о своей национальности

Основатель Telegram Павел Дуров, выступая на «Форуме свободы» в Осло, организованном правозащитной организацией Human Rights Foundation (HRF), заявил: «Я русский, и я предпочту умереть, чем стать чьим-то активом».

Основатель Telegram Павел Дуров, выступая на «Форуме свободы» в Осло, организованном правозащитной организацией Human Rights Foundation (HRF), заявил: «Я русский, и я предпочту умереть, чем стать чьим-то активом». Это было его ответом на вопрос о том, считает ли он себя «российским активом».

По словам Дурова, те, кто высказывает подобные предположения, имеют поверхностное понимание его личности и роли, которую VK и Telegram сыграли в защите свободы слова, выражения мнений, собраний и неприкосновенности частной жизни в Восточной Европе.

Дуров вернулся во Францию, где в отношении него ведется расследование.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему конфликт Павла Дурова с разведкой Франции не очень жёсткий.