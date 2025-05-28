Дуров высказался о своей национальности

Основатель Telegram Павел Дуров, выступая на «Форуме свободы» в Осло, организованном правозащитной организацией Human Rights Foundation (HRF), заявил: «Я русский, и я предпочту умереть, чем стать чьим-то активом». Это было его ответом на вопрос о том, считает ли он себя «российским активом».