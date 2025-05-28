Венгрия и Словакия заблокировали польскую инициативу об укреплении демократии

Как пояснил Бока, предложенный Польшей документ содержит нечеткие формулировки, которые могут привести к нарушению баланса между конституционными институтами, политическими партиями и неправительственными организациями. По мнению Будапешта, некоторые европейские структуры используют концепцию демократической устойчивости как инструмент вмешательства во внутренние дела государств-членов.