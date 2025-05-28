Венгрия и Словакия выступили против инициативы Польши по укреплению демократической устойчивости в ЕС. Об этом заявил венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока после заседания Совета министров ЕС.
«Венгрия и Словакия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе», — заявил министр.
Как пояснил Бока, предложенный Польшей документ содержит нечеткие формулировки, которые могут привести к нарушению баланса между конституционными институтами, политическими партиями и неправительственными организациями. По мнению Будапешта, некоторые европейские структуры используют концепцию демократической устойчивости как инструмент вмешательства во внутренние дела государств-членов.
Особую озабоченность Венгрии вызывает вопрос финансирования НПО. Министр подчеркнул необходимость повышения прозрачности распределения европейских средств, отметив, что сегодня существует серьезное недопонимание роли гражданских организаций в демократическом процессе.
Ранее в Польше напомнили о роли СССР в спасении страны от нацистов.