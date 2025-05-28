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Венгрия и Словакия заблокировали польскую инициативу об укреплении демократии

Венгрия и Словакия выступили против инициативы Польши по укреплению демократической устойчивости в ЕС.

Венгрия и Словакия выступили против инициативы Польши по укреплению демократической устойчивости в ЕС. Об этом заявил венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока после заседания Совета министров ЕС.

«Венгрия и Словакия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе», — заявил министр.

Как пояснил Бока, предложенный Польшей документ содержит нечеткие формулировки, которые могут привести к нарушению баланса между конституционными институтами, политическими партиями и неправительственными организациями. По мнению Будапешта, некоторые европейские структуры используют концепцию демократической устойчивости как инструмент вмешательства во внутренние дела государств-членов.

Особую озабоченность Венгрии вызывает вопрос финансирования НПО. Министр подчеркнул необходимость повышения прозрачности распределения европейских средств, отметив, что сегодня существует серьезное недопонимание роли гражданских организаций в демократическом процессе.

Ранее в Польше напомнили о роли СССР в спасении страны от нацистов.