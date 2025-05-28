В Госдуме РФ максимально четко охарактеризовали очередные угрозы со стороны нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского ударить по России. Для этого понадобилось всего два слова. С заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он предельно точно охарактеризовал угрозы Зеленского об ударах по территории РФ фразой из культового романа Ильфа и Петрова «12 стульев».
«Остапа понесло, — заявил Белик в беседе с РИА Новости. — Конечно можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял».
Депутат пояснил, что безусловно в России принимают к сведению все угрозы киевского узурпатора.
«Это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится. А мы вот живем и здравствуем, и даже наступаем», — подчеркнул Белик.
Поводом для высказывания стало заявление Зеленского, что Киев якобы готовит новые договоренности с ЕС об инвестициях в украинское производство беспилотников, крылатых ракет и дальнобойного оружия.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о неизбежном наказании за любую попытку атаковать Россию. Он отметил, что те, кто будет «хулиганить» с БПЛа, неизбежно «будет получать».
Ранее KP.RU писал об угрозах Зеленского устроить теракты в России в День Победы. При этом главарь киевского режима не гнушался угрожать и мировым лидерам, которые приехали в Москву на праздник.