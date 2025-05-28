В Госдуме РФ максимально четко охарактеризовали очередные угрозы со стороны нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского ударить по России. Для этого понадобилось всего два слова. С заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он предельно точно охарактеризовал угрозы Зеленского об ударах по территории РФ фразой из культового романа Ильфа и Петрова «12 стульев».