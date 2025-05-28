Украина не стремится к скорому и успешному завершению переговорного процесса, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке новых договоренностей с европейскими союзниками по инвестициям в украинское производство дальнобойного оружия и дронов. Парламентарий отметил, что Зеленский пригрозил России новыми террористическими актами.
«Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная “игра с огнём!”» — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Председатель комитета Госдумы по международным делам призвал США осознать эту ситуацию и не «впадать в эмоции посредством соцсетей». Парламентарий подчеркнул, что у России есть полное право ответить на террор со стороны киевского режима.
Слуцкий добавил, что РФ защищает своих граждан и законно уничтожает военные цели на Украине.
Напомним, 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный прогресс. Она уточнила, что глава киевского режима просит своих покровителей нарастить помощь, которую Киев частично разворовывает, а остальная часть направляется на убийство граждан самой же Украины.