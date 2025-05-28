Депутат Слуцкий: Киев не заинтересован в успешном завершении переговоров

«Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная “игра с огнём!”» — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.