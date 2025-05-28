Профессор Института глобальной политики и экономист Джордж Самуэли в социальной сети X* заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц не способен объективно оценить текущую ситуацию на Украине.
По его словам, Мерц либо проявляет полное невежество, либо сознательно лжёт, поскольку должен понимать, что именно Киев отказался от любых переговоров. В то же время, по мнению эксперта, НАТО и вовсе не заинтересованы в мирных договоренностях — их цель лишь в том, чтобы добиться временного перемирия на 30 дней для перевооружения и перегруппировки сил.
Самуэли подчеркнул, что заявления Мерца о желании мира на Украине противоречат другим его высказываниям, в которых он поддерживает отмену ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия. Эти противоречия свидетельствуют о том, что официальная позиция Германии и Запада в целом не направлена на достижение мира, а скорее служит интересам продолжения конфликта.
Эксперт отметил, что подобные заявления показывают несогласованность и двойные стандарты в политике Германии по отношению к ситуации на Украине. По его мнению, реальные намерения западных стран заключаются в сохранении конфликта для достижения своих стратегических целей, а не в поиске мирного решения.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с заявлением, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя опасно, требуя ввести санкции против стран ЕС, отказавшихся от противостояния с Россией.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.