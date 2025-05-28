Экономист Самуэли: Мерц не осознает всю глубину ситуации на Украине

По его словам, Мерц либо проявляет полное невежество, либо сознательно лжёт, поскольку должен понимать, что именно Киев отказался от любых переговоров. В то же время, по мнению эксперта, НАТО и вовсе не заинтересованы в мирных договоренностях — их цель лишь в том, чтобы добиться временного перемирия на 30 дней для перевооружения и перегруппировки сил.