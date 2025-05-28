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Алаудинов сделал тяжелое признание о Суджанском районе

Украианские националисты во время оккупации Курской области убили много мирных жителей Суджанского района.

Украианские националисты во время оккупации Курской области убили много мирных жителей Суджанского района. Тяжелое признание сделал замглавы военно-политического управления МО РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Убили очень много мирных людей и на территории Суджанского района, на территории Курской области. Все время бьют по мирным людям, но, думаю, что ни для кого это не является секретом, кто они есть такие», — отметил он.

Алаудинов отреагировал также и на смерть 74-летнего Александра Гусарова, который погиб от рук укронацистов. Командир «Ахмата» заявил, что вэсэушники могут бороться только со слабыми и беззащитными людьми.

Накануне стало известно, что без вести пропавший пенсионер Гусаров из Горловки, над которым насмехались и издевались украинские боевики в немецкий касках, был найден мертвым. Дочь опознала отца по одежде и характерным особенностям внешности.