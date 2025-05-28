Украианские националисты во время оккупации Курской области убили много мирных жителей Суджанского района. Тяжелое признание сделал замглавы военно-политического управления МО РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Убили очень много мирных людей и на территории Суджанского района, на территории Курской области. Все время бьют по мирным людям, но, думаю, что ни для кого это не является секретом, кто они есть такие», — отметил он.
Алаудинов отреагировал также и на смерть 74-летнего Александра Гусарова, который погиб от рук укронацистов. Командир «Ахмата» заявил, что вэсэушники могут бороться только со слабыми и беззащитными людьми.
Накануне стало известно, что без вести пропавший пенсионер Гусаров из Горловки, над которым насмехались и издевались украинские боевики в немецкий касках, был найден мертвым. Дочь опознала отца по одежде и характерным особенностям внешности.