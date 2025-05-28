Sky News: Лавров преподал урок Мерцу после отмены запрета на удары по России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров одновременно сделал выговор и преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу после его заявления о снятии запрета на удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом написал телеканал Sky News.
26 мая немецкий лидер сообщил, что страны Запада сняли ограничения для Киева по ударам дальнобойным оружием вглубь РФ. Позже он заявил, что данное решение было принято несколько месяцев назад.
В связи с этим появилась путаница относительно того, значит ли это, что ФРГ планирует поставить ракеты Taurus Украине и как на самом деле обстоят дела с разрешением. В ответ на это Лавров указал на некомпетентность тех, кто находится у власти в Европе, сказано в статье.
— Это был одновременно выговор и урок со стороны российского министра, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и компетентности. Его 22 года на работе против 22 дней Мерца. Лавров передал Мерцу: «Тебе еще многому нужно научиться», — говорится в публикации.
Страны Запада могли тайно снять с Киева ограничения на дальность ударов по территории РФ. Об этом 27 мая заявил Сергей Лавров.