Sky News: Лавров преподал урок Мерцу после отмены запрета на удары по России

В связи с этим появилась путаница относительно того, значит ли это, что ФРГ планирует поставить ракеты Taurus Украине и как на самом деле обстоят дела с разрешением. В ответ на это Лавров указал на некомпетентность тех, кто находится у власти в Европе, сказано в статье.