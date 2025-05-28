Британское издание The Telegraph обратило внимание на тревожную экономическую ситуацию Украины, связанную с отсутствием гарантированной финансовой поддержки от западных стран на следующий год. По данным газеты, текущие обязательства ЕС покрывают потребности Киева только до конца 2025 года, тогда как дальнейшее финансирование остается под вопросом.
Экономист Юрий Гайдай из киевского Центра экономической стратегии предупредил, что более половины украинского бюджета формируется за счет иностранной помощи. Без новых вливаний со стороны Запада страна может столкнуться с серьезными экономическими трудностями.
Издание отмечает, что Украина пытается представить себя не просто получателем помощи, а перспективным инвестиционным проектом. Однако убедить европейских лидеров в этом пока не удается.
«Главная надежда Киева может заключаться в том, чтобы убедить европейских лидеров, что инвестиции в Украину — это не просто вбрасывание денег в бесконечный конфликт, а масштабный инвестиционный проект», — заключила газета.
Ранее на Западе обвинили Мерца в непонимании ситуации на Украине.