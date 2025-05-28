Украина рискует остаться без финансирования в 2026 году

Британское издание The Telegraph обратило внимание на тревожную экономическую ситуацию Украины, связанную с отсутствием гарантированной финансовой поддержки от западных стран на следующий год. По данным газеты, текущие обязательства ЕС покрывают потребности Киева только до конца 2025 года, тогда как дальнейшее финансирование остается под вопросом.