Мэр Лондона предложил легализовать каннабис для снижения напряженности

Мэр Лондона Садик Хан предложил декриминализовать хранение небольших количеств каннабиса, чтобы снизить напряженность между полицией и этническими меньшинствами. Об этом сообщает The Telegraph.
«Садик Хан призвал декриминализировать хранение каннабиса из-за опасений, что законы о наркотиках подрывают отношения полиции с этническими общинами», — пишет издание.
Хан отметил, что действующие законы о наркотиках приводят к частым обыскам среди представителей этнических общин, что подрывает доверие к правоохранительным органам. Однако, как подчеркивает издание, мэр Лондона не обладает полномочиями для изменения законодательства о наркотиках.
Инициатива Хана уже встретила сопротивление со стороны правящей Лейбористской партии. Премьер-министр Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер выступили против легализации каннабиса.
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