Мэр Лондона предложил легализовать каннабис для снижения напряженности

Хан отметил, что действующие законы о наркотиках приводят к частым обыскам среди представителей этнических общин, что подрывает доверие к правоохранительным органам. Однако, как подчеркивает издание, мэр Лондона не обладает полномочиями для изменения законодательства о наркотиках.