Смоленскую область атаковали 11 беспилотников

В Починковском округе Смоленской области ночью были нейтрализованы 11 беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор Василий Анохин сообщил об этом в своем Telegram-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.