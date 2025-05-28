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Смоленскую область атаковали 11 беспилотников

В Починковском округе Смоленской области ночью были нейтрализованы 11 беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Починковском округе Смоленской области ночью были нейтрализованы 11 беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор Василий Анохин сообщил об этом в своем Telegram-канале, уточнив, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

«Ночью в Починковском округе с помощью РЭБ Министерства обороны РФ были подавлены 11 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — отметил он.

Также глава региона добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

59 беспилотников сбили в Брянской области.