ВСУ применили новую разработку для ударов по России

Украина впервые использовала беспилотные системы «Гоголь-М» для нанесения ударов по территории России. Эти многоразовые носители способны доставлять два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров, после чего материнский беспилотник возвращается на базу для повторного применения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление директора украинского стартапа по производству БПЛА.