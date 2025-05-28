ВСУ применили новую разработку для ударов по России

Новая разработка представляет собой эволюцию украинских беспилотников с автоматизированным наведением и использует систему SmartPilot, которая объединяет камеры, лидар и средства связи для автономной навигации и поражения целей. Размах крыльев носителя «Гоголь-М» составляет около шести метров, сказано в материале.
Производитель заявляет о возможности выпуска до 50 носителей и 400 ударных дронов ежемесячно. Однако, как отмечает издание, реальная эффективность этой системы пока остаётся неясной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО ВС РФ сбили 2331 дрон ВСУ в период с 20 по 27 мая. В ведомстве отметили, что количество атак БПЛА и реактивными снарядами со стороны Украины по целям на российской территории кратно возросло.