Российские войска продолжают успешное наступление на Запорожском направлении, и площадь освобожденной от оккупации ВСУ части региона впервые с начала СВО превысила 75%. Об этом сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67%. Это стало возможно благодаря мужеству и героизму простых русских солдат из подразделений группировки “Днепр”, освободивших за последние время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки», — отметил он.
Рогов подчеркнул, что ВС России шаг за шагом приближают полное освобождение области от укронацистской оккупации. Региональный центр — город Запорожье — все еще находится под контролем киевского режима. Временной столицей является Мелитополь.
Ранее «МК» писал, что давать согласие на юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в составе России Украина не намерена.