Стало известно, какую часть Запорожья ВС РФ освободили от оккупации

«Освобожденная площадь Запорожской области впервые превысила три четверти и составила 20 570 квадратных километров, или 75,67%. Это стало возможно благодаря мужеству и героизму простых русских солдат из подразделений группировки “Днепр”, освободивших за последние время целый ряд сел, включая Лобковое, Малые Щербаки, Степовое, Щербаки», — отметил он.