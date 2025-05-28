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В США узнали, что Россия готовит масштабное наступление в Донбассе

Согласно информации The Washington Post, ожидается, что этим летом Россия начнет активные действия на востоке Донбасса.

Согласно информации The Washington Post, ожидается, что этим летом Россия начнет активные действия на востоке Донбасса. План Москвы включает попытки сковать украинские силы вдоль линии фронта, охватывающей Сумскую и Харьковскую области, при этом приоритет будет отдан наступлению на Покровск и Константиновку.

25 мая немецкое издание Bild сообщало о подготовке российских вооруженных сил к значительному наступлению в июне. Ожидается, что атаки будут направлены на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, для чего Россия mobilизует тысячи солдат и танков. Кроме того, российские войска активизировали удары по украинским логистическим объектам.