В США узнали, что Россия готовит масштабное наступление в Донбассе

Согласно информации The Washington Post, ожидается, что этим летом Россия начнет активные действия на востоке Донбасса. План Москвы включает попытки сковать украинские силы вдоль линии фронта, охватывающей Сумскую и Харьковскую области, при этом приоритет будет отдан наступлению на Покровск и Константиновку.
25 мая немецкое издание Bild сообщало о подготовке российских вооруженных сил к значительному наступлению в июне. Ожидается, что атаки будут направлены на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, для чего Россия mobilизует тысячи солдат и танков. Кроме того, российские войска активизировали удары по украинским логистическим объектам.