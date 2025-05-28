В США узнали, что Россия готовит масштабное наступление в Донбассе

25 мая немецкое издание Bild сообщало о подготовке российских вооруженных сил к значительному наступлению в июне. Ожидается, что атаки будут направлены на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, для чего Россия mobilизует тысячи солдат и танков. Кроме того, российские войска активизировали удары по украинским логистическим объектам.