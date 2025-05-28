Непредсказуемость Трампа вызывает опасения у союзников по НАТО

«На предстоящем саммите союзники по НАТО больше всего опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Владимира Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — заключило издание.