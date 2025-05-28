Канада намерена вступить в программу перевооружения Европы в начале июля текущего года. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает телеканал СВС.
«Премьер-министр Марк Карни дал понять, что надеется на присоединение Канады к крупному плану оборонного перевооружения Европы к 1 июля», — говорится в сообщении.
Канадский премьер отметил, что уже проведены «конкретные» переговоры с лидерами ключевых европартнеров. Это необходимо было для выстраивания дальнейших взаимоотношений по оборонным вопросам.
При этом Карни заявил, что его страна в данном направлении делает «большие успехи». О намерении вступить в программу перевооружения канадские власти сообщали еще в начале апреля этого года.
Ранее «МК» писал, что Европейский союз планомерно ведет подготовку к военному конфликту с Россией, однако при этом не предпринимает никаких шагов для урегулирования украинского кризиса, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.