Депутат Госдумы Белик охарактеризовал угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло»

«Остапа понесло — конечно, можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно закончится», — заявил Белик РИА Новости.