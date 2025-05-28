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В Хабаровском крае чиновника, установившего кофейные аппараты, уволили по статье

В Хабаровском крае уволили заместителя председателя краевого комитета по делам молодежи — прокуратура выявила, что чиновник установил в подведомственных учреждениях аппараты по продаже кофе.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае уволили заместителя председателя краевого комитета по делам молодежи — прокуратура выявила, что чиновник установил в подведомственных учреждениях аппараты по продаже кофе.

Как сообщили в прокуратуре региона, проверка показала, что зампредседателя комитета нарушил требования антикоррупционного законодательства. Он занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на установленный законом запрет.

«Пришлось расстаться в связи с утратой доверия с заместителем председателя комитета по делам молодежи Денисом Копышковым. Одним из поводов к этому стала установка в молодежных учреждениях кофейных автоматов, зарегистрированных на близкого родственника чиновника. Закон четко говорит, что государственная служба — не место для реализации своих бизнес-планов», — написал в своем Telegram-канале губернатор края Дмитрий Демешин.