В Хабаровском крае чиновника, установившего кофейные аппараты, уволили по статье

«Пришлось расстаться в связи с утратой доверия с заместителем председателя комитета по делам молодежи Денисом Копышковым. Одним из поводов к этому стала установка в молодежных учреждениях кофейных автоматов, зарегистрированных на близкого родственника чиновника. Закон четко говорит, что государственная служба — не место для реализации своих бизнес-планов», — написал в своем Telegram-канале губернатор края Дмитрий Демешин.