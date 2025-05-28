«Остапа понесло»: депутат отреагировал на слова Зеленского об ударах по России

— Остапа понесло. Конечно, можно врать народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится, — цитирует парламентария РИА Новости.