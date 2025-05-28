«Остапа понесло»: депутат отреагировал на слова Зеленского об ударах по России

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал заявление украинского президента Владимира Зеленского об ударах по РФ фразой «Остапа понесло».
Глава Украины ранее сказал, что Киев готовит в ближайшее время новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в производство республики. В частности, речь идет о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках и крылатых ракетах.
— Остапа понесло. Конечно, можно врать народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится, — цитирует парламентария РИА Новости.
По его словам, если слушать украинского лидера, то выходит, что РФ уже существовать перестала под ударами ВСУ.
— А мы вот живем и здравствуем, и даже наступаем, — заявил Белик.
Удары ВС России по территории Украины «каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными», также российская армия проводит постоянные штурмы и готовится к новым наступлениям. Об этом 26 мая сказал Владимир Зеленский.