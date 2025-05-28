В Севастополе прокомментировали угрозы Зеленского: «неизбежное зло»

«“Остапа понесло” — конечно можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится», — сказал депутат.