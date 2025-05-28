Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик иронично прокомментировал угрозы киевского главаря Владимира Зеленского, сравнив их с известной фразой «Остапа понесло» из классического произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
«“Остапа понесло” — конечно можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно все равно закончится», — сказал депутат.
Как отметил Белик, если верить риторике киевского главаря, то получается, что российское государство якобы уже перестало существовать из-за украинских атак.
Ранее Белик подверг критике предложенный Зеленским план урегулирования конфликта с использованием дальнобойных ракет, назвав его абсолютно нелогичным. Он уточнил, что сейчас западные страны рассматривают возможность снятия ограничений на применение украинской армией американского и европейского вооружения для атак по территории России.
«Логики в плане Владимира Зеленского нет никакой. Он все больше напоминает персонажа с искаженным сознанием», — сказал депутат. Белик считает, что постоянные обсуждения возможного применения дальнобойных ракет представляют собой психологическую атаку Киева, направленную на запугивание российского населения и создание раскола. Однако, по его словам, продолжение такой тактики приведет лишь к полному краху надежд украинского лидера.
Ранее в Верховной раде Украины раскритиковали инициативу Зеленского в отношении конфликта. Так, нардеп Александр Дубинский назвал главу киевского режима предателем родины за то, что он хочет продолжения конфликта до 2030 года.
Он подчеркнул, что Украине очевидно необходимо и выгодно заключить мирное соглашение в текущий момент, пока не произошли дальнейшие потери людей и территорий. Он назвал борьбу за чужие интересы предательством национальных интересов, в котором, по мнению Дубинского, виновен Зеленский.