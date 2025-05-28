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Трутнев рассказал, будут ли «майнить крипту» на Дальнем Востоке

Полпред не поддерживает тотальный майнинг криптовалюты в регионе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вице-премьер и полпред президента России в ДФО Трутнев заявил буквально, что электроэнергии на Дальнем Востоке не хватает. Так он ответил на вопросы о росте объема майнинга.

 К майнингу в условиях дефицита электроэнергии на производственные проекты надо относиться крайне осторожно — считает полпред. По данным Росстата, рост электропотребления на Дальнем Востоке за последние 10 лет составил 26% — вдвое выше, чем в среднем по России.

Главная задача — создавать профицит электроэнергии в дальневосточных регионах. На данный момент эта задача далека от решения. Слова Трутнева цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее запрет на майнинг был введен в Бурятии и Забайкалье из-за того, что эти регионы составляют единую энергетическую сеть, которая не справляется с текущими нагрузками.