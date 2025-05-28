Трутнев рассказал, будут ли «майнить крипту» на Дальнем Востоке

К майнингу в условиях дефицита электроэнергии на производственные проекты надо относиться крайне осторожно — считает полпред. По данным Росстата, рост электропотребления на Дальнем Востоке за последние 10 лет составил 26% — вдвое выше, чем в среднем по России.