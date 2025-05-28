Михаил Котюков доложил президенту о процессе создания образовательного центра федерального уровня для Сибири и Дальнего Востока

Отметим, что на прошлом заседании наблюдательного совета президент России поддержал идею губернатора Красноярского края тиражирования по всей стране образовательных площадок всероссийского уровня, таких как «Сенеж», «Таврида», «Машук».
Михаил Котюков в ходе заседания сообщил Владимиру Путину, что инициатива создания образовательного центра федерального уровня, который бы охватывал Сибирь и Дальний Восток, обретает первые очертания.
«Хочу поблагодарить коллег из президентской академии, из АНО “Россия — страна возможностей” — мы с задачей организационного этапа справились — в Красноярске запущен первый образовательный модуль для лидеров здравоохранения. Наметили ещё несколько программ, которые до сентября будут окончательно структурированы. Постепенно придём к тому, что на сибирской земле появится образовательный центр федерального значения», — заключил Михаил Котюков.
Так, в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации о создании образовательного центра для жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в этом году были определены в качестве опорных площадок Красноярская краевая клиническая больница № 1; институт гастрономии Сибирского федерального университета; кадровый центр Правительства Красноярского края; АНО «Мастерская технологического лидерства» и институт физики ФИЦ КНЦ СО РАН.
Напомним, образовательная платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента России в 2018 году. Её основная цель — формирование социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. На сегодняшний день платформа включает в себя более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Их участниками стали более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира.
Красноярский край — один из активных участников, за 7 лет работы президентской платформы конкурсантами от региона стали более 360 тысяч человек, свыше 2000 из них являются финалистами, а более 700 вошли в число победителей.
Сегодня на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин обсудил идеи по дальнейшему развитию образовательной платформы, а также пообщался с победителями и финалистами конкурсов и олимпиад.