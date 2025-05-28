Михаил Котюков доложил президенту о процессе создания образовательного центра федерального уровня для Сибири и Дальнего Востока

Напомним, образовательная платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента России в 2018 году. Её основная цель — формирование социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан всех возрастов. На сегодняшний день платформа включает в себя более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Их участниками стали более 25 млн человек из 89 регионов России и 150 стран мира.